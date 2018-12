Stoffel Vandoorne vraagt jouw hulp voor zijn debuut in Formule E

Komend weekend begint het nieuwe Formule E-seizoen in Saudi-Arabië. Zoals ondertussen wel bekend staat ook Stoffel Vandoorne op de startgrid en hij vraagt jouw hulp.

De Formule E is uniek in het opzicht dat de fans een actieve rol kunnen spelen in het beïnvloeden van een race maar hoe gaat dat dan precies in zijn werk?

Via de fanboost kunnen de fans online stemmen op hun favoriete rijder en de vijf rijders met de meeste stemmen achter hun naam krijgen een extra ‘powerboost’ tijdens de race. De fans krijgen elke keer vanaf zes dagen voor de race de kans om te stemmen voor hun favoriete rijder en de stemming loopt af wanneer de race een kwartier onderweg is.

U kan op drie manieren uw stem uitbrengen. Ten eerste kan u naar fiaformulae.com/fanboost surfen en uw stem via deze site uitbrengen, enige voorwaarde is dat u zich registreert. Een tweede mogelijkheid is een tweet versturen met #FANBOOST plus een hashtag met de voor-en familienaam in één woord, bijvoorbeeld #StoffelVandoorne. Ten derde kan u ook via de Formule E-app uw stem uitbrengen.Per dag kan er maximaal één stem per persoon uitgebracht worden per stemkanaal.

Nu bent u dus helemaal klaar om voor uw favoriete rijder te stemmen. Stoffel Vandoorne vraagt alvast via instagram om voor hem te stemmen…

