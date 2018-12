FBI verhindert twee massamoorden in Ohio

De FBI heeft in de Amerikaanse staat Ohio twee mensen opgepakt die los van elkaar een massamoord planden, zo berichten Amerikaanse media maandag. Eén van de twee was een 23-jarige vrouw die al enkele maanden correspondeerde met Dylann Roof, de man die in 2015 negen afro-Amerikanen doodde in een kerk in Charleston. De andere verdachte is een 21-jarige geradicaliseerde man.

Volgens de speurders waren de twee verdachten de aanslagen al maanden aan het voorbereiden.

De vrouw, Elizabeth Lecron, zou “geobsedeerd” zijn om een massamoord te plegen. Ze vereerde op sociale media de Columbine-schutters en correspondeerde met massamoordenaar Roof. Zaterdag werd ze opgepakt nadat ze materiaal kocht om een spijkerbom te fabriceren. Aan een undercoveragent maakte ze bekend dat ze wilde toeslaan in een bar in Toledo.

De andere verdachte is de 21-jarige Damon Jospeh die volgens de FBI via het internet radicaliseerde. Hij raakte in de ban van ISIS en zou van plan geweest zijn om een aanslag te plegen op twee synagoges in de buurt van Toledo. De man maakte tegenover een undercoveragent zijn plannen bekend en verheerlijkte de aanval op de synagoge in Pittsburgh. Toen hij vrijdag enkele vuurwapens kocht, werd hij gearresteerd.