An Lemmens toch weer verliefd: “Ik ben nochtans heel hard gekwetst geweest. Alles waarin ik geloofde, bleek een leugen te zijn”

“Na die traumatische scheiding is het fijn om weer verliefd te zijn”, zegt An Lemmens. Foto: Geert Van de Velde

Er is een nieuwe man in het leven van An Lemmens (38). Dat heeft de VTM-presen­tatrice gisteren onthuld. Het is haar eerste relatie sinds haar huwelijk met kunstenaar Arne Quinze in 2015 eindigde in een vechtscheiding. “Ik dacht nooit meer de kracht te kunnen vinden om erbovenop te geraken.”

“Ik had al even het gevoel dat mijn dochter en ik voor altijd met ons tweetjes zouden zijn”, vertelde Lemmens gisteren in de Qmusic-studio van Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe. “Maar net op dat moment is er een fantastische man op mijn pad gekomen. Ik kan er nog niet veel over zeggen, want het is nog pril. Maar ik weet wel dat ik verliefd ben. En na een heel zware en traumatische scheiding is het erg fijn om me zo weer te voelen.”

De breuk met Arne Quinze kwam destijds hard aan bij Lemmens. Het was haar tweede huwelijk, ­nadat ze al eens anderhalf jaar getrouwd was met haar collega Sean Dhondt.

Lemmens leerde Quinze kennen in 2012. Het koppel trouwde snel en kreeg in 2014 een dochtertje, de nu vierjarige Zappa Rosa. Maar drie jaar geleden eindigde het verhaal van Lemmens en Quinze in een vechtscheiding. “Ik ben heel hard gekwetst ­geweest”, zegt Lemmens. “Alles waarin ik geloofde, bleek een leugen te zijn. Zoiets wilde ik mezelf niet meer aandoen. Ik dacht dat ik mezelf nooit meer zou durven open te stellen. Bovendien had ik geen nood aan iemand anders in mijn leven: ik wil dat mijn dochter stabiel opgroeit. De boel mag ­ontploffen, zij blijft mijn prioriteit. Ons leventje mag geen duivenkot worden waar partners zomaar binnen en buiten vliegen. Maar dan word je plots verliefd, en verdwijnt alle ratio. Dan denk je: Foert, we zullen wel zien. Want zelfs al loopt het mis, je komt dat weer te boven.”

Meer details over haar nieuwe vriend wil Lemmens niet kwijt. Zoals steeds houdt ze haar persoonlijke leven afgeschermd. “Ik hou mijn dochter uit de buurt van camera’s, en ook in mijn relaties ben ik voorzichtig. Als mijn partner zelf geen bekend persoon is, mag ik niet beslissen om hem wel in de spotlight te zetten.”

Maar de wereld mag gerust weten dat Lemmens dolgelukkig is. “Weer verliefd zijn, voelt als een ­geruststelling, ja. Na mijn scheiding dacht ik nooit meer de kracht te zullen vinden om erbovenop te geraken. Maar een hart ­geneest altijd. Nu ben ik weer even stapelverliefd als een zestienjarige. Had ik een map, ik schreef zijn naam er honderd miljoen keer op.”