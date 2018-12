Daichi Kamada vond zijn treffer in Gent de fraaiste tot nog toe in STVV-kleuren

Hij kwam pas op 31 augustus toe bij STVV, maar legde er al tien in het mandje. Daichi is dé revelatie van STVV en de Belgische competitie. Van de Gouden Stier had de Japanner tot voor zaterdag nog nooit gehoord. Wel maakte hij zijn top drie voor ons van zijn STVV-doelpunten tot nog toe. “De mooiste treffer? Die eerste, in Gent”, aldus Kamada.