Politie valt binnen in foute huis

Onschuldige moeder in Peer uit bed gelicht door verkeerd nummer in huiszoekingsbevel

PeerIn het kader van een grootschalig Nederlands drugsonderzoek is de politie twee weken geleden binnengevallen bij de onschuldige Linda Van Schaik-Klokgieters en haar twaalfjarige dochter in Peer. Door een communicatiefout stond het verkeerde huisnummer op het huiszoekingsbevel. Pas nadat zeven agenten het huis drie kwartier doorzocht hadden, kwam de fout aan het licht. “Mijn dochter is nu nog altijd bang in huis”, zegt Linda.