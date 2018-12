Michel II zorgt voor grondwettelijke chaos

BrusselDe onuitgegeven minderheidsregering Michel II begeeft zich in een grondwettelijk moeras. N-VA, sp.a en Groen vragen dat er in de Kamer dringend een vertrouwensstemming wordt gehouden. Zoals de kaarten nu liggen, zal Michel II die stemming verliezen. Maar dat betekent niet dat de nieuwe regering moet vertrekken of dat er nieuwe verkiezingen komen. Hoe dat kan? Dankzij onze grondwet.