Vrijdag nationale actiedag tegenregeringsbeleid

Prikacties en stakingen verwacht in bedrijven en bij overheidsdiensten

BrusselVrijdag organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront in ons land een nationale actiedag tegen het “sociale afbraakbeleid” van de regering-Michel. In heel wat bedrijven en overheidsdiensten worden prikacties en zelfs stakingen verwacht. Hoeveel hinder die zullen veroorzaken, is voorlopig onduidelijk. Werknemers die door hun deelname aan de actie inkomensverlies lijden, kunnen rekenen op een stakingsvergoeding.