Clubs die in keepersnood geraken, het lijkt schering en inslag dit seizoen in eerste provinciale. Blessures of mannen die de club gewoon in de steek laten, liggen aan de basis. De jongste realisaties: Mechelen a/d Maas trok vorige week de Nederlander Twan Roex aan en Koersel haalde Niels Peters binnen. Een overzicht van het rijtje.