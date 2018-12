Tweelingbroers Willekens voor eerst samen in spits: - Roy: drie doelpunten - Glenn: één goal en drie assists

Dat tweelingen een speciale connectie hebben, bewezen Roy en Glenn Willekens (26) zondag met Breugel (4A) op het veld van Winterslag. Zo scoorde Roy driemaal op aangeven van zijn broer, die daarna zelf de kers op de taart zette met de 1-4. “Hopelijk staan we komend weekend weer samen in de spits”, klinkt het in koor.