De kogel is door de kerk. Gerben Thijssen zal op 1 juli prof worden bij de WorldTour-ploeg van Lotto Soudal. Aanvankelijk zou dat al op 1 januari 2019 gebeuren. Maar na samenspraak met de ploegleiding werd de overstap uitgesteld. Toen moest nog beslist worden of hij een volledig seizoen belofte zou blijven of niet. Die beslissing is dus nu gevallen.