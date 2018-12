‘Slimste Mens’-kandidaten onthullen hun all-time crush aan Vlaanderen

Heb je ‘De Slimste Mens ter Wereld’ gemist? Met deze samenvatting ben je weer helemaal mee. VRT-presentatrice Annelies Van Herck mocht de aftrap geven in de eerste aflevering van de finaleweken.

Wat was de grappigste onthulling?

Stefaan Degand: “Ik ben ooit bij vrienden thuis naar de sauna geweest. Ik was dronken, ik ben met mijn bloot gat op de kolen gaan zitten. Echt gebeurd. Ik ben naar buiten gelopen, er was een zwembad. En ik hoor de mensen nog zeggen: Niet doen, niet doen! Ik sprong, het was leeg. Afgevoerd. Ik had mijn knie gebroken. Echt gebeurd, vijftien jaar geleden.”

Annelies Van Herck: “Hoe was dat dan met die billen? Zwaar verbrand?”

Degand: “Jaja, ik had mijn gat verbrand. Maar wie zijn gat verbrandt, moet op de blaren zitten.”

Wanneer hadden we de ondertitels nodig?

Met Stefaan Degand en Jens Dendoncker zetelden twee West-Vlamingen uit de diepe diepe ‘Vlaanders’ in de jury.

Wat waren de leukste momenten?

Hou je van ‘De Slimste Mens’, maar vind je het storend dat er tussen het bulderlachen en applaudisseren door quizvragen worden gesteld? Dan geven we je hier een compilatie van de leukste momenten.

Wat was de grootste flater?

Schrijver Jef Geeraerts draaide zich wellicht om in zijn graf toen hij Layla El-Dekmak tijdens het ­finalespel hoorde zeggen dat Geeraerts homoseksueel was. Erik Van Looy, die De Zaak Alzheimer van Geeraerts verfilmde, stak zijn verbazing over dat antwoord niet weg, waarop Layla (foto) haar gezicht in schaamte in haar handen begroef. Geeraerts was een notoir liefhebber van vrouwen, om het zacht uit te drukken.

Wat was de interessantste onthulling?

Het was eeuwig een raadsel, maar nu niet meer. We weten wie de grote liefde van Gertje Verhulst is. Annelies, Michèle en Layla volgden zijn voorbeeld en deelden hun all-time crush met Vlaanderen.

Wie is één stap dichter bij de titel van Slimste Mens ter Wereld?

Michèle Cuvelier van ­Studio Brussel won de aflevering. Ze trok nog een flinke eindsprint door alles te weten over de benoeming van Brett Kavanaugh voor het Amerikaanse hooggerechtshof.

Wie moet het spel verlaten?

‘Het Journaal’-anker Annelies Van Herck verloor in het ­finalespel nipt van Layla El-Dekmak van Radio 1. Dinsdag verwelkomen we Omar Souidi. De advocaat neemt de plaats in van Saartje Vandendriessche, die forfait geeft na het overlijden van haar ex-vriend.

Wat is de tussenstand?

1. Julie Colpaert (12)

2. Boris Van Severen (8)

3. Peter Van de Veire (6)

4. Rani De Coninck (6)

5. Sven Gatz (6)

6. Wouter Vandenhaute (4)