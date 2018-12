Theo Francken neemt week verlof voor hij opnieuw burgemeester van Lubbeek wordt

Theo Francken zal zijn ambt als burgemeester van Lubbeek pas volgende week of de week nadien opnieuw opnemen. Dat heeft waarnemend burgemeester Tania Roskams (N-VA), die de burgemeestersjerp van Francken eind 2014 overnam na diens aantreden als staatssecretaris voor Asiel en Migratie, maandagavond aan Belga laten weten.

“Theo is door zijn ontslag als staatssecretaris niet meer ‘verhinderd’ in die functie. Dus wordt hij alleszins terug burgemeester. Hij heeft echter laten weten dat hij deze week verlof neemt en dat ik dus voorlopig vervangend burgemeester blijf. Ik denk hij volgende week of eventueel de week nadien het ambt in praktijk terug zal opnemen”, aldus Roskams.