Franse president Macron belooft stijging van minimumloon met 100 euro

De Franse president Emmanuel Macron heeft beloofd dat het minimumloon met 100 euro per maand wordt opgetrokken. De maatregel zal de werkgevers niets kosten, zo zei hij maandagavond in een dertien minuten durende televisietoespraak over de eisen van de “gele hesjes”. Macron liet ook weten een “sociale en economische noodtoestand” te zullen afkondigen.

Nog volgens de president zullen de geplande belastingverhogingen op pensioenen niet van toepassing zijn op wie minder dan 2.000 euro verdient. Werkgevers die het zich kunnen veroorloven worden voorts opgeroepen om hun werknemers een speciale eindejaarsbonus te geven, die zal vrijgesteld worden van belastingen en sociale lasten.

Demonstranten met fluorescerende gele hesjes zorgen al sinds midden november voor blokkades en manifestaties in heel Frankrijk. Het protest was aanvankelijk gericht tegen de geplande stijgingen van de benzine- en dieselprijzen, maar is intussen geëvolueerd naar een veel breder, anti-regeringsprotest. Hier en daar wordt ook het ontslag van Macron gevraagd.