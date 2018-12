De vlugge vragen

Beringen - Waar hoop je over tien jaar te staan?

“In het ideale scenario heb ik dan de hele wereld gezien, een boek uitgebracht met mijn foto’s en kan ik leven van mijn hobby. Maar als het anders loopt, hoop ik dat ik gewoon gelukkig ben in een normale job.”

Heb je al eens volgers of likes gekocht?

“Nee, het is spijtig dat er mensen zijn die dat wel doen, maar die bedriegen zichzelf. Ik ben nooit begonnen om veel volgers te hebben. Daarom maakt het me ook niet zoveel uit.”

Gebruik je Photoshop?

“Alleen voor heel storende dingen. Op de Matterhorn in Zwitserland hebben we eens heel alleen in een tentje gekampeerd, maar toen de zon opkwam, stonden er plots vijftig Chinezen rond ons. Toen heb ik er achteraf toch een paar uit beeld gephotoshopt.” (lacht)