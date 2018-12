Felle aanvaring tussen Stef Wauters en Theo Francken, live tijdens VTM Nieuws

Tijdens het VTM Nieuws kwam het tot een bitse confrontatie tussen anker Stef Wauters en gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Stef Wauters wierp Francken voor de voeten over het Migratie-pact: “U schreef in uw boek, dat uitkwam voor de verkiezing, Dat pact zal niet bindende zijn, hoogstens een wollige tekst.”

Theo Francken repliceerde: “Nee. Dat is niet waar.”

Stef Wauters: “Toch wel. Het staat in uw boek.”

Theo Francken: “Dan moet u dringend mijn boek eens lezen. Dat staat er niet in. Het gaat hier over een blogpost die ik op mijn website heb gepost en die ging over de “verklaring” van Marrekech, die gaat over het Rabat-proces.”

Stef Wauters: “Het staat op pagina 226 van uw boek.”

The Francken: “U haalt alles door elkaar. De verklaring van Marrakech, getekend in mei in de Afrikaanse conferentiehoofdstad Marrekech, gaat over het Rabat-proces. Dat is een samenwerking tussen Europese en Afrikaanse lidstaten over terugkeer (...) laten we niet alles op een hoopje gooien.”