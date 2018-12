Ben Segers maakt kinderdroom waar met ‘De Collega’s 2.0’: “Bart De Pauw verdiende die publieke vernedering niet"

Dat Ben Segers (44) acteur is geworden, is mede dankzij ‘De Collega’s’, de tv-reeks die eind jaren zeventig van start ging op het toenmalige BRT1. Niet verwonderlijk dat hij nu een rol speelt in ‘De Collega’s 2.0’, de cinematografische reboot van Jan Verheyen. “We hebben geprobeerd de geest van de oude reeks te behouden”, zegt Ben.