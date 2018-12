Brons op het vorige EK en vierde plek op het WK, maar Belgian Cats zitten niet in pot 1 bij loting voor EK basketbal

Nevele - De Belgische basketbalvrouwen kunnen op het komende EK basketbal 2019, dat zal doorgaan van 27 juni tot 7 juli 2019 in Servië, een moeilijke loting verwachten. De Belgian Cats hebben hun status als reekshoofd verloren en verzeilen zo in pot 2 bij de loting van woensdagmiddag.

In november wisten de Belgische basketbalvrouwen zich, als tweede in de groep achter het ongenaakbare Tsjechië, voor de tweede maal op rij te plaatsen voor het Europese Kampioenschap. Op het EK 2017 in Praag grepen de Belgen, na een afwezigheid van tien jaar, maar nipt naast een finaleplaats tegen latere winnaar Spanje. In de troostfinale wonnen de Cats van Griekenland en ze legden zo beslag op een knappe bronzen medaille.

Deze 3e plaats zet, gecombineerd met de globale 9e plaats in de kwalicatiepoules voor het EK 2019, België op de 5e plaats voor de EK-loting. Enkel de eerste 4 landen mogen zichzelf reekshoofd noemen. Zo zitten Spanje als regerend Europees kampioen, Fankrijk als vice-Europees kampioen, en Turkije en Rusland, die ongeslageven bleven in de kwalificaties, als reekshoofd in de eerste pot.

Naast België zitten ook Letland, Italië en Tsjechië in pot 2. Gastland Servië werd ingedeeld met Oekraïne, Hongarije en Montenegro in pot 3. In de laatste pot zitten Slovenië, Wit-Rusland, Zweden en Groot-Brittannië.

De loting zal woensdag om 13 uur plaatsvinden in Belgrado. De 16 deelnemende landen worden ingedeeld in vier groepen van vier. Twee groepen zullen in Riga, Letland, hun wedstrijden afwerken, de twee andere groepen spelen in Nis en Zrenjanin, Servië.

