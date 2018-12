De Wever wil dat premier Michel vertrouwen vraagt voor zijn regering: “Anders is het een zachte staatsgreep”

N-VA-voorzitter Bart De Wever vindt het logisch dat de nieuwe regering van premier Michel het vertrouwen vraagt aan het parlement. “Men beklemtoont dat dit een nieuwe regering is. Dan lijkt het mij logisch dat je het vertrouwen vraagt, anders is dat een soort van hele zachte, verborgen staatsgreep”, aldus De Wever in Terzake op Canvas.

Bart De Wever is maandagavond te gast in het duidingsprogramma Terzake op Canvas. Daarin is de voorzitter van de N-VA duidelijk: “Ik wil absoluut geen vervroegde verkiezingen. We hebben heel veel goeie dingen afgesproken met de Zweedse coalitie die ik graag wil goedkeuren.”

De Wever vindt wel dat de nieuwe regering met een beleidsverklaring naar het parlement moet komen en daar het vertrouwen moet vragen. “Men beklemtoont fel dat dit een nieuwe regering is. Ze heeft zelfs een nieuwe naam, de oranje-blauwe regering, en ze heeft nieuwe programmapunten zoals het klimaat. Dan lijkt het mij logisch dat je het vertrouwen vraagt.”

Of de N-VA voor of tegen zou stemmen in zo’n vertrouwensstemming, wil De Wever op voorhand niet gezegd hebben, dat hangt af van wat er in de regeerverklaring staat. “Maar als men doet alsof men ons niet nodig heeft om een democratische meerderheid te hebben, dan is dat een soort van hele zachte, verborgen staatsgreep”, is De Wever duidelijk.