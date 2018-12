Hoogspanningsleiding in Diepenbeek erg gevaarlijk voor overvliegende vogels

Brussel / Diepenbeek -

Een hoogspanningsleiding tussen het Albertkanaal en de Boudewijnlaan in Diepenbeek kost jaarlijks het leven aan honderden vogels. Dat blijkt uit een onderzoek dat Natuurpunt dit jaar uitvoerde in opdracht van Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet. Elia liet, bij monde van woordvoerder Tom Demeyer, weten dat een oplossing voor het probleem in Diepenbeek in de pijplijn zit, dat men dat bij Natuurpunt ook weet, maar dat het aanleggen van de bakens, voorzien voor dit jaar, omwille van technische redenen in de planning is verschoven naar het voorjaar.