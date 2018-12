Lut Hannes (Angèle) keert terug naar ‘Thuis’

Lut Hannes keert binnenkort terug naar Thuis. De actrice, die Angèle Backx vertolkt in de soap, nam begin dit jaar tijdelijk afscheid omdat ze behandeld moest worden tegen borstkanker.

“Extra veel warmte in de Thuis-studio’s vandaag, want onze Lut Hannes is terug, en klaar voor nog veel meer Angèle”, laat Eén weten. In januari raakte bekend dat de actrice borstkanker had en dat ze een tijdje van het scherm zou verdwijnen.

“We zijn heel blij dat Lut terug op onze set is”, zegt ook producer Hans Roggen. “De eerste draaidag is pas na nieuwjaar. Vandaag was het net zoals bij elke langere afwezigheid een kostuumpas en make-uptest. De eerste keer in een jaar dat Lut terug in de bling-bling-huid van Angèle stapte”.

Ook Lut Hannes zelf is bijzonder blij om terug te zijn: “Ik kijk er enorm naar uit om de Angèle in mij opnieuw boven te halen. Ik kan niet wachten om na nieuwjaar weer op de set te staan. Ik ben ook zeer benieuwd hoe Angèle haar ‘tripje’ naar de Ardennen zal uitleggen aan Eddy en wat we in 2019 nog allemaal van haar mogen verwachten.”