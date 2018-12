Kerstfeest geeft Italiaanse bewoners wzc Toermalien thuisgevoel van La Bella Italia

Genk - In woonzorgcentrum Toermalien in Genk vond een stemmig Italiaans kerstfeest plaats in samenwerking met verschillende Italiaanse verenigingen. De namiddag werd speciaal georganiseerd voor de Italiaanse bewoners van het centrum.

Na de misviering, voorgegaan door pastoor Don Gregorio, zorgden de sfeermakers Silvano en Mario met gitaar en accordeon voor een hartelijke Italiaanse sfeer. Zowel ‘Marina’ als ‘Daar bij die molen’ werden uit volle borst meegezongen. Fernando Marzo (ACLI): “Deze bewoners behoren tot de eerste generatie Italiaanse gastarbeiders, van wie de meesten het Nederlands niet machtig zijn. Dit kerstfeest laat hen nog eens genieten van de echte Italiaanse sfeer, met muziek, pizza en een wijntje.”

De Italiaanse bewoners, gesteund door de immer goedlachse vrijwilligers van wzc Toermalien, wisten het initiatief zeer te waarderen.