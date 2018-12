VWB en VTB Zutendaal bezoeken Le Coin Perdu

Zutendaal - Tijdens een kletsnatte wandeling in het gebied rond de Molenvijvers in Genk - waarvan het moerassige gedeelte afgesloten was wegens de weersomstandigheden - stond ook een bezoek aan de villa 'Le Coin Perdu' op het programma en werd ook even stilgestaan bij het monument ter nagedachtenis van Henri De Cleene, een postbode die op 14 september 1944 werd doodgeschoten door terugtrekkende Duitse soldaten.

Villa Le Coin Perdu was de voormalige woning van landschapsschilder Emile Van Doren (1865-1949), gebouwd in 1913, origineel bewaard en sinds 1976 als museum Van Doren ingericht. Kristof Reulens gaf het gezelschap een inleiding in de betekenis die Genk had voor landschapsschilders van in het midden van de 19de eeuw tot in de 20ste eeuw. Zo belichtte hij o.a. Joseph Coosemans, een erg invloedrijke figuur in de Genkse school, diens leerling Armand Maclot en tenslotte Willy Minders die in het spoor van zijn voorgangers trad. Uiteraard ontbrak daarbij het werk en de betekenis van Emile Van Doren niet. Een boeiend intermezzo tijdens een natte wandeling.