Medische primeur: UZ Gent transplanteert met succes baarmoeder

Chirurgen van de Vrouwenkliniek en het Transplantatiecentrum van het UZ Gent hebben voor het eerst in ons land een baarmoedertransplantatie uitgevoerd. De ingreep verliep vlekkeloos en de vrouw stelt het goed. Zonder complicaties zal ze ten vroegste over een jaar zwanger kunnen worden.

Het is voor het eerst dat een dergelijke ingreep in België wordt toegepast. De eerste baarmoedertransplantatie past in een pilootstudie. Die onderzoekt de mogelijkheid om de baarmoeder van een hersendode orgaandonor te transplanteren bij een vrouw met het zogenaamde Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-syndroom. Zulke vrouwen hebben geen of een onderontwikkelde baarmoeder. Deze ingreep biedt hen dus de mogelijkheid om toch zwanger te worden.

Professor Steven Weyers is hoofdonderzoeker van de studie. “Als wensouders weloverwogen voor zo’n baarmoedertransplantatie kiezen, volgt een grondige medische en psychische screening. Komt de vrouw in aanmerking, dan starten we eerste een ivf-procedure op. Zodra we voldoende gezonde embryo’s hebben, kunnen we overgaan tot transplantatie. Pas als na een jaar blijkt dat de baarmoeder niet wordt afgestoten, en er geen andere complicaties zijn, kunnen we één van de embryo’s inplanten.”

Na één zwangerschap zal de baarmoeder weer verwijderd worden. “Dat doen we omdat de medicatie tegen afstoting ervan risico’s inhoudt op lange termijn”, zegt Xavier Rogiers, diensthoofd van het Transplantatiecentrum.

Voor vrouwen zonder baarmoeder zijn de opties om een kinderwens te vervullen beperkt. Adoptie of draagmoederschap zijn complexe procedures die om culturele, financiële, juridische of andere redenen soms moeilijk liggen bij wensouders.

Aan de pilootstudie rond baarmoedertransplantatie zullen in totaal twintig patiënten deelnemen. Buiten die twintig wordt zo’n transplantatie op dit moment nog niet aangeboden als ingreep. Op termijn wil het UZ wel meer wensouders helpen.”