Eén lanceert 13 nieuwe programma’s en biedt fictiereeks meteen online aan

In het voorjaar van 2019 lanceert tv-zender Eén dertien nieuwe programma’s, waaronder nieuwe producties met Philippe Geubels, Tom Waes en Arnout Hauben. De nieuwe fictiereeks “Dertigers” is meteen na de eerste lineaire uitzending ook online beschikbaar op VRT NU. Netmanager Olivier Goris stelde de voorjaarsprogrammatie maandag voor.

Voor de VRT zijn er drie krachtlijnen die de identiteit van Eén bepalen. “We focussen ons in de eerste plaats op lokale, herkenbare programma’s. Onze fictiereeksen spelen zich hier af en hebben herkenbare verhaallijnen. Verder willen we met Eén op een juiste manier moeilijke thema’s en emoties overbrengen en in een toegankelijk tv-programma gieten”, legt Goris uit. Hij verwijst onder meer naar “Down the Road”, “Over Eten” en de programma’s die Arnout Hauben en Martin Heylen maken.

Voorts wil de VRT-zender een “verbindende rol” spelen. “We willen onze kijkers samenbrengen rond acties en tv-programma’s, zoals de Warmste Week en de wedstrijden van de Rode Duivels. Het is belangrijk dat we naast tv-programma’s maken ook een band creëren met die kijkers”, aldus Goris.

De nieuwe fictiereeks “Dertigers”, over het doorsnee leven van zes dertigers, komt in het tijdslot waar nu “Van Gils en Gasten” staat. Eén wil met deze reeks de kijkers dagelijks aan hun scherm kluisteren en ook meer variatie in dat slot brengen.

Meteen na de lineaire uitzending is de hele reeks ook online beschikbaar op VRT NU. “Dit programma zal moeten knokken om zijn plaats te vinden”, zegt Goris. “Om ook jongeren te bereiken, bieden we deze reeks meteen online aan. We geloven hard in de twee manieren van tv kijken: lineair en online. Met Eén willen we daarin een voortrekkersrol spelen. We gaan dat in de toekomst zeker nog meer doen.”

“Voor ik het vergeet” is een korte reeks waarin reportagemaker Wannes Deleu een maand intrekt bij zijn grootmoeder in het woonzorgcentrum voor mensen die lijden aan dementie. “Is er een dokter in de zaal?” is de nieuwe panelquiz met Philippe Geubels. In “Eviva Espana” gaat Annemie Struyf op bezoek bij Belgen die in Spanje wonen.

In “Op naar de honderd” doet Marcel Vanthilt een poging om “vrolijk en gezond zo oud mogelijk te worden”. Arnout Hauben trekt in “Rond de Noordzee” op een 5.000 kilometer lange tocht rond de Noordzee.

De nieuwe reeks “De veiligheid van het land” geeft een exclusieve blik achter de schermen van het crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken. “Factcheckers” onderzoekt feiten en fabels. In het nieuwe programma met de werktitel “Happy birthday to Soe” gaat comédienne Soe Nsuki op zoek naar haar Congolese familie.

Woestijnvis maakte de nieuwe reeks “Komen te gaan”, dat een blik werpt achter de schermen van begrafenisondernemers. Eén lanceert in het voorjaar ook de nieuwe fictiereeksen “Baptiste” en “Undercover” met Tom Waes. De vijfdelige documentaire “Urbanus 70” brengt bijzondere anekdotes en archiefmateriaal over de peetvader van de Vlaamse komieken.

Verder zijn er nieuwe reeksen van onder meer “De Noodcentrala”, “DNA Nys”, “Bargoens” en “Eigen Kweek”.

Goris blikte ook tevreden terug op het jaar 2017. Het marktaandeel van Eén bleef stabiel en de zender bleef met 33,5 procent in prime time ruim marktleider.