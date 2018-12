Cristiano Ronaldo nodigt Messi uit: “Kom naar Italië”

Cristiano Ronaldo heeft maandag in de Gazzetta dello Sport zijn wens uitgesproken opnieuw tegen Lionel Messi te kunnen spelen. Hij nodigde de Argentijnse superster dan ook uit in de Serie A te komen voetballen. Ronaldo verliet afgelopen zomer na negen seizoenen Real Madrid voor Juventus. Hij deed dat naar eigen zeggen om “zichzelf uit zijn comfortzone te halen”.

“Ik hoop dat hij ooit in Italië zal spelen”, liet CR7 optekenen. “Dat hij een uitdaging aanneemt zoals ik heb gedaan. Ik heb mijn comfortzone verlaten en deze uitdaging in Turijn aangenomen. Ik heb intussen in Portugal, Engeland, Spanje en Italië gespeeld, terwijl Messi enkel maar in Spanje heeft gespeeld. Maar als hij gelukkig is in Barcelona, accepteer ik dat. Voor mij is het leven één grote uitdaging. Ik hou ervan mensen gelukkig te maken. Maar misschien is Messi anders en is het enkel ik die hem mis en niet andersom. Het is alleszins een fantastische speler en een goede gast.”

De 33-jarige Ronaldo zit voorlopig aan elf treffers in negentien officiële duels voor Juventus. De Oude Dame behaalde in de Serie A een fabuleuze 43/45 en telt daarmee al een straat voorsprong op eerste achtervolger Napoli (35). Ook in de Champions League is Juve na een 12/15 in de groepsfase al zeker van kwalificatie voor de tweede ronde.