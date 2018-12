Pieter De Crem: “Jambon heeft goed beleid gevoerd, zijn lijn zal worden verdergezet”

Kersvers minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem (CD&V) wil de lijn van zijn voorganger Jan Jambon voortzetten. De N-VA’er “heeft een goed beleid gevoerd op vlak van Binnenlandse Zaken”, vindt De Crem. “Ik zal ervoor zorgen dat zijn lijn wordt verdergezet.”

De Crem en Jambon zitten maandagnamiddag nog samen om een en ander te bespreken, zegt De Crem, al is het duidelijk dat er “een grote continuïteit” zal zijn voor “een aantal zaken die in de kamer en de regering besproken moeten worden en die al in de pijplijn zaten, zoals de bestuurlijke handhaving.”

Of N-VA die projecten in het parlement zal steunen, zal moeten blijken. “Maar ik heb gehoord dat er een bereidheid is om dat te doen, dat er een stuk ‘goodwill’ bestaat. Ik zal ervoor zorgen dat die ‘goodwill’ blijft bestaan, omdat ik de lijn van mijn voorganger zal verderzetten”, zegt De Crem.

“Anders voorgesteld”

De kersverse minister moet ook nog een kabinet-Binnenlandse Zaken zien samen te stellen. “Ik ben daar deze morgen mee begonnen. Heel wat mensen bieden zich aan. Het is duidelijk dat Binnenlandse Zaken zo’n sterke administraties rondom zich heeft dat er zeker voldoende bekwame mensen zijn die willen meewerken aan dit project dat ons zal leiden tot aan de verkiezingen van 26 mei”, maakt hij zich sterk.

De Crem kondigde enkele weken geleden nog aan dat hij zich na de verkiezingen zou terugtrekken uit de nationale politiek om burgemeester van Aalter te worden. “Ik had mij dit zeker en vast anders voorgesteld, maar het leven zit vol veranderingen en onbekende situaties”, zegt hij daarover. “Ik had nooit gedacht dat deze regering een wissel zou ondergaan, maar ik ben ingegaan op de vraag die men mij heeft gesteld en zet er voor de volle honderd procent mijn schouders onder.”