Kitir (sp.a): “Michel moet asap uitleggen wat hij dit weekend heeft gedaan”

Brussel -

“Premier Michel moet zo snel mogelijk komen uitleggen wat hij in dit weekend heeft gedaan”, zegt Meryame Kitir, fractieleider voor sp.a in de Kamer. Ze vraagt net als Groen en N-VA een vertrouwensstemming. “Want wij stellen gewoon vast dat hij dit weekend ineens een nieuwe regering heeft samengesteld en we willen weten of die bijvoorbeeld ook gemachtigd is om kb’s te tekenen. Is die nieuwe regering wel grondwettelijk?”