De Block schrapt quotum Francken: vanaf morgen weer tot 150 asielaanvragen per dag

Het maximumaantal van 50 asielaanvragen per dag, dat werd ingesteld door voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), wordt vanaf morgen geschrapt. De grens ligt voortaan terug op 150 aanvragen per dag. Zo meldt VRT NWS.

De nieuwe minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) kondigde zondag, meteen na haar aanstelling, aan dat ze het quotum van 50 aanvragen per dag van Francken wilde schrappen. Vanmorgen was het nog chaos bij de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel, maar ondertussen heeft De Block samengezeten met de bevoegde administratie.

Vanaf morgen zal de dienst weer op volle capaciteit draaien. Daardoor zouden er drie keer zoveel aanvragen per dag verwerkt kunnen worden. Volgens DVZ zou daarmee de achterstand in de asielaanvragen tegen het einde van de week weggewerkt moeten zijn.

Maggie De Block, die dit weekend Asiel en Migratie overnam van Theo Francken, liet gisteren al weten dat er “chaos” heerste in de opvang van asielzoekers, en “dat daar zo snel mogelijk een oplossing voor moest worden gezocht”.