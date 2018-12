Huis te koop waarin Kate en Pippa Middleton ooit samenwoonden

Het huis van de hertogin van Cambridge Kate Middleton, waarin ze vroeger samenwoonde met haar zus Pippa Middleton, staat te koop. Het pand ligt Chelsea, in het westen van Londen, en kost omgerekend zo’, 2,2 miljoen euro. Dat schrijft The Sunday Times.

Het huis dat Kate Middleton voor haar huwelijk met prins Williams deelde met haar zus Pippa staat te koop. Het is een van de eigendommen van hun ouders, Michael en Carole Middleton, die het in 2002 kochten voor zo’n 876.000 euro. De verkoopprijs bedraagt nu een pak meer, omgerekend 2,2 miljoen euro om exact te zijn.

Foto: www.knightfrank.com

Het huis beschikt over drie slaapkamers, twee badkamers en is kleurrijk ingericht. “Deze charmante maisonnette biedt een vredige, lichte en ruime woonplaats. De voorkant van het gebouw is van oost naar west gericht en biedt een prachtig zicht op het ochtendlicht. De zon schijnt tijdens de middag in de ontvangstruimte”, staat er te lezen in de beschrijving op vastgoedsite Knight Frank.

Foto: www.knightfrank.com

Waarom het huis nu op de markt komt, is niet duidelijk. Vermoedelijk is het te wijten aan het feit dat zowel Kate en Pippa Middleton nu elk een gezin hebben en het pand overbodig is geworden. Kate woont in een appertement van Kensington Palace, Pippa nam recent haar intrek in een pas verbouwde residentie in Londen.