Nederlandse commentator verslaat belangrijkste voetbalmatch van Amerika, maar negeert de hele wedstrijd

Met de MLS-finale tussen Atlanta United en Portland Timbers stond zondagnacht de belangrijkste voetbalwedstrijd van het jaar op het programma in de Verenigde Staten. De partij werd ook uitgezonden op Eurosport Nederland, waar Frank Kramer zijn laatste wedstrijd als commentator afwerkte. Onze noorderbuur haalde zich echter het gelach - en in sommige gevallen ook de woede - van de kijkers op de hals door de match niet te verslaan, maar wel de wedstrijd vol te maken met… gezang en gedichtjes. En de occasionele anekdote uit zijn eigen leven. Eurosport excuseerde zich via Twitter al voor het commentaar van Kramer. Atlanta ontketende overigens een dol feest door de finale met 2-0 te winnen en werd zo de nieuwe MLS-kampioen.

Geef toe, dit is toch pure kunst? pic.twitter.com/5RK1SFApl7 — Wesley Victor Mak (@WesleyVictorM) 9 december 2018

39. Atlanta scoort. Letterlijke quote: "Dit is weer die Martinez, die heeft de onhebbelijke gewoonte om elke keer als ik aan het woord ben te scoren. Dat moet ie niet te vaak doen." Waarna hij verder gaat met z'n verhaaltjes!

Wat. Is. Dit. @Eurosport_NL — Flor VDE (@FlorVDE) 9 december 2018

@Eurosport_NL "In Atlanta hebben we het grootste stadion in Amerika. 75 duizend mensen zagen deze wedstrijd en Frank Kramer, hij was uw commentator vanavond." Dat is (wederom, letterlijk) alles wat hij in de hele tweede helft 'over' de wedstrijd heeft gezegd...was hij dronken? — Heywoodu U. Cuddleme (@heywoodu) 9 december 2018

@Eurosport_NL Fix a.u.b. de commentator bij Atlanta United - Portland Timbers. Heeft de hele eerste helft GEEN WOORD gezegd over de wedstrijd. Lult alleen maar over bullshit. — Richarð. (@motdattan) 9 december 2018

Voor de mensen die naar de verhalen van Frank Kramer aant luisteren zijn: het staat inmiddels 2-0 voor Atlanta. Onze geliefde commentator heeft daar echter niet één woord over gezegd! #MLSCup @Eurosport_NL — Michel Mulders (@michelmulders) 9 december 2018

Zit die Eurosport-commentator aan de drugs?#MLSCup — Mike (@MichaelOnacker) 9 december 2018

Dit kan @SierdVos niet evenaren. Bijna 10 minuten over matchfixing en beurs informatie en nul niks over finale MLS @Eurosport_NL door Frank Kramer. Bizar ! #geluiduitzetten — Eugene Voskuilen (@VoskuilenEugene) 9 december 2018

RUST. "U heeft in elk geval gekeken naar de eerste helft van Atlanta tegen Toronto." (De tegenstander is Portland)

Oké, deze man is -in het beste geval- stomdronken. — Flor VDE (@FlorVDE) 9 december 2018

De 2-0 wordt compleet genegeerd. Bijzonder hoor. — Flor VDE (@FlorVDE) 9 december 2018

Ik heb het tweeten van miserie opgegeven, maar wees gerust. Frank ging tot aan het gaatje door. Freddie Mercury kwam ook nog langs. #isthistherealife — Flor VDE (@FlorVDE) 9 december 2018