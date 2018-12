Speelgroep Van Eyck staat drie dagen op de planken met het toneelstuk ‘Hartelijk gecondoleerd’

Maaseik - De keuze voor een toneelstuk viel dit jaar op de komedie ‘Hartelijk gecondoleerd’ van de auteur Jack Staal, waarin zeven familieleden het verlies verwerken van hun gelieve vader, schoonvader of grootvader.

Op vrijdag 21, zaterdag 22 en dinsdag 26 december 2018 brengt Speelgroep Van Eyck de klucht ‘Hartelijk gecondoleerd’ in het cultuurcentrum Achterolmen in Maaseik.

Er wordt gespeeld in het Maaseikers dialect in een regie van Philip Molenaers.

Het verhaal vertelt de belevenissen van een nogal ongewone familie die wordt geconfronteerd met het overlijden van haar vader. De oude vader krijgen wij hierin niet te zien. De drie broers en hun zus verwerken het verdriet op hun eigen manier, met tranen of met drank. Zowel de voorbereidingen, de uitvaart en het achteraf verdelen van de nagelaten bezittingen komen aan bod. Een stuk dat boordevol zit met gitzwarte humor, dat hier en daar ook ontroert en dat vooral een kleine maar herkenbare boodschap meegeeft.

De tien acteurs (Wim Bleukx, Mia Bloemen, An Corstjens, Charlotte Damen, Franky Hungenaers, Evelien Krijn, Ruth Meex, Alex Rasera, Pauli Van den Bergh en Ghislain Van Vlierden) zullen dit stuk met de nodige bravoure spelen voor alle toneelfans van Maaseik en daarbuiten.

Info:

Wanneer: Op 21, 22 en 26 december 2018, om 20.15 uur

Waar: Cultuurcentrum Achterolmen, Van Eycklaan, Maaseik

Tickets: CCAO tel. 089/56.99.56, en tijdens de kerstweek 089/56.40.60

Prijs: € 10, € 8 (-26 +65)