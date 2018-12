Het grootste struikelblok voor Lego zijn de (eigen) kwaliteitseisen. De speelgoedmaker wil die niet verlagen en dobbert daardoor noodgedwongen in zijn eigen ‘plasticsoep’.

Sinterklaas strooide afgelopen dagen wederom gul met Lego. In de grootste Lego-fabriek in het Deense Billund werpen de spuitgietmachines 4,9 miljoen onderdelen per uur uit om aan de vraag te voldoen.