Duo steelt 123 pakken scheermesjes uit de Colruyt

Een 35-jarige Let en een Georgiër van 41 hangt een celstraf van twee jaar boven het hoofd voor de diefstal van scheermesjes in meerdere Colruyt-vestigingen. In juni sloegen ze in negen winkels over het hele land toe. Ze passeerden onder meer in Beringen, Geel, Grobbendonk en Leopoldsburg. Op 17 juni liep het mis in Hasselt.