Jongeman doet stoer tegen Hasseltse politie, maar zal zich dat snel beklagen: “Niks fout gedaan”

Een heftig fragment uit de nieuwste aflevering van reportagereeks ‘Niveau 4’. Een dronken jongeman zorgde voor flink wat overlast aan een discotheek in Hasselt. Hij probeert een tijdlang langs een buitenwipper terug binnen te geraken, maar zonder succes. Wanneer hij op de koop toe ook stoer begint te doen tegen de politie, gaan de agenten over tot actie. De kerel wordt opgepakt en mag zijn roes uitslapen in de cel. “Ik heb niks fout gedaan!”, laat hij de agenten ter verdediging nog weten, maar op begrip hoeft hij niet te rekenen.