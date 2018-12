Een 47-jarige Genkenaar moet voor een jaar naar de gevangenis omdat hij probeerde zijn echtelijke woning in brand te steken. De man zette alle gaskranen open, goot benzine in het rond en stak dan een sigaretje op.

De veertiger uit Genk was verwikkeld in een echtelijke crisis waardoor hij buiten zinnen was. Na het belagen van zijn vrouw, besloot hij hun woning op 10 februari 2017 in brand te steken. De man sleepte ...