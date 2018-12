Hersenen van kinderen die lang naar schermpjes staren, zien er anders uit dan die van leeftijdsgenootjes

De eerste resultaten van een nieuwe studie naar schermtijd van kinderen wijzen erop dat het spelen van veel videogames en het veelvuldig gebruik van tablets en smartphones ervoor zorgt dat hun hersenen er anders gaan uitzien als die van leeftijdsgenootjes die minder schermtijd verzamelen.

Het Amerikaanse Nationale Gezondheidsinstituut (NIH) heeft een grootschalig onderzoek ingesteld naar de effecten van schermtijd op een kinderbrein. Daarvoor maakten ze hersenscans van maar liefst 4.500 kinderen tussen negen en tien jaar oud. Dat het onderscheid tussen de kinderen die veel tijd doorbrengen voor kleine schermpjes en zij die dat niet doen, zo zichtbaar zou zijn, hadden ze niet verwacht.

De eerste resultaten van de studie tonen dat er andere verbindingen gelegd worden in de hersenen van kinderen die veel tijd voor het scherm doorbrengen. Ook hun cortex, die instaat voor de verwerking van de zintuiglijke signalen, wordt prematuur dunner. Dat wordt vaak beschouwd als een proces dat pas bij oudere mensen begint te spelen.

Die vaststelling an sich betekent volgens de wetenschappers ook niet dat er een oorzakelijk verband is, maar het stemt tot nadenken. “We weten niet of het veroorzaakt wordt door de schermtijd. We weten ook nog niet of het iets slechts is.”, klinkt het bij Gaya Dowling, een van de dokters die meewerkte aan het onderzoek.

Wat wel al duidelijk bleek uit de studie was dat kinderen die meer dan twee uur per dag voor schermpjes doorbrengen, minder goed scoren op taaltests en logisch redeneren.