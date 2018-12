De Sint in wzc Het Park in Neeroeteren

Neeroeteren

Maaseik - Vlak voor zijn terugkeer naar Spanje vond de Sint nog de tijd om even langs te komen in wzc Het Park in Neeroeteren. Het werd een hele fijne namiddag.

Op woensdagnamiddag vond de Sint nog even de tijd om in wzc Het Park in Neeroeteren langs te komen, speciaal voor de bewoners, maar ook voor de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van het personeel en de bewoners.

30 kindjes stonden vol ongeduld te wachten op de goedheiligman. We hebben geknutseld, spelletjes gedaan, liedjes geoefend en ook het schoentje gezet aan de schoorsteen (inclusief zakjes suiker, wortels en een pintje bier).

Op het einde van de namiddag kon iedereen nog eens op de foto met de sint en kreeg elk kind een grote snoepzak mee. Op 6 december konden de kinderen ook nog een gevuld schoentje komen halen. Het was een heus feest!!