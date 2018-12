Kids: eerste hulp bij natte schoenen

Onverwachte plensbui op schooluitstap? Doorweekte schoenen zijn niet alleen nefast voor de schoenen zélf, koude voetjes kunnen de dag behoorlijk verpesten. Met deze handige hacks maak je komaf met natte kinderschoenen!

Natte schoenen? Probeer krantenpapier

Zorg ervoor dat je schoenen proper zijn vooraleer je aan de slag gaat met krantenpapier. Scheur enkele pagina’s uit de krant zonder grote afbeeldingen om de kans op inktvlekken zo klein mogelijk te houden. Maak een prop (van middelmatige grootte) van de krantenpagina’s en stop deze in de neus van de kinderschoenen. Ga net zo lang door tot het hele schoentje gevuld is met krantenpapier.

Ook de buitenkant van de schoen kan je onder handen nemen met krantenpapier! Pak de buitenkant in en plaats een elastiekje in het midden van het schoentje om het papier op zijn plaats te houden. Plaats de schoenen (vlak op de grond) op een goed geventileerde plek in huis en laat zo lang drogen als nodig is!

Zout to the rescue

Zo snel mogelijk droge kinderschoenen? Probeer deze andere handige hack: zout. Vul een oldschool koffiefilter met een flinke schep zout en stop het in de kinderschoen. Je kunt het vochtafdrijvend effect versterken door er extra vellen keukenrol in te stoppen. Nog steeds niet droog na enkele uren? Stop de schoenen dan in een doos gevuld met rijst (een bodem van zo’n 3 cm is voldoende) en laat ze enkele uren hierin liggen.

Zo maak je komaf met regenvlekken

Regenvlekken op leren schoenen verwijder je best met een sopje van warm water en zachte (baby)shampoo. Maak het hele schoentje nat, zo voorkom je lastige kringen. Laat de schoenen daarna een de binnenlucht drogen (verwarmingen en haardrogers beschadigen het leer). Vlekken op suède schoentjes verwijder je met deze handige huis-tuin-en keukentip: laat water koken in een pot en houd het vuile schoentje boven deze DIY stoombron. Verwijder de vlek met een velletje keukenrol en de schoenen van je kids zien er weer als nieuw uit!