De oostkust van de VS is zondag getroffen door een zware sneeuwstorm. In een paar uur tijd viel er maar liefst 30 centimeter sneeuw. De staten North en South Carolina werden zwaar getroffen, maar ook in Georgia, Alabama, Tennessee en Virginia is de schade groot. 380.000 gezinnen zitten zonder stroom en een man overleed nadat een boom op zijn wagen gevallen was.