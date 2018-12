Topchef zegt dat we moeten stoppen met het eten van avocado's

De Ierse sterrenchef JP McMahon wil zowel zijn collega chef-koks als liefhebbers van avocado's aanmoedigen om te stoppen met het klaarmaken en eten van de vrucht. Volgens hem zijn avocado's de "bloeddiamanten van Mexico". Dat zegt hij in een interview met de Ierse editie van The Independent.

Razend populair is de avocado nog steeds - denk maar aan de recente opening van The Avocado Show in Brussel waar de vrucht de hoofdrol speelt op de menukaart - maar er weerklinken ook steeds vaker tegengeluiden. Een van die luidste stemmen daarin is JP McMahon, een Ierse chef die met Aniar een sterrenrestaurant heeft en daarnaast Food On The Edge oprichtte, een symposium over de toekomst van voedsel.

In een interview met The Independent trekt hij fel van leer tegen de massaproductie en -consumptie van avocado's. "Ik gebruik ze niet omdat ze een te grote impact hebben op de landen waar ze vandaan komen. Denk maar aan de ontbossing in Chili en het geweld in Mexico", vertelt hij. "Voor mij zijn ze vergelijkbaar met legbatterijkippen. Ik vind dat Ierse restaurants de bewuste keuze zouden moeten maken om geen avocado's meer te gebruiken, of dat in elk geval drastisch te beperken. Er bestaan wel fairtrade-avocado's, maar die zijn te schaars."

Aardpeer

Naast zijn collega's raadt McMahon ook de consument aan om te stoppen met het eten van de vrucht. "De verandering zal niet gebeuren als jullie ze niet beginnen te weren", zegt hij. "In geen enkel van mijn restaurants komen ze nog op tafel. Er zijn voldoende alternatieven voorhanden. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van aardpeer."