Een 25-jarige Hasselaar is maandagochtend tot tien maanden cel met uitstel veroordeeld nadat hij op 22 mei 2016 een jonge vrouw betastte en haar vriend meerdere klappen verkocht. Daarnaast is de twintiger voor vijf jaar zijn rechten kwijt.

De verdachte had meegedaan aan 100 dagen zonder alcohol en om het einde te vieren, had hij het op een drinken gezet. Op 22 mei 2016 rond 2.45 uur sloeg hij op de Slachthuiskaai in Hasselt een jongen vanuit ...