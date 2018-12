Dit zijn de machtigste modebedrijven ter wereld

Het Spaanse Inditex, met onder meer modeketen Zara in de portefeuille, is anno 2018 de grootste speler in modeland, maar ook de H&M-groep doet het goed. Dat blijkt uit de jaarlijkse Global Fashion Index, samengesteld door het Amerikaanse adviesbureau McKinsey & Company.

Tijdens het samenstellen van de lijst wordt vooral gekeken naar de economische winst van de bedrijven. Daaruit blijkt dat de wereldwijde modemarkt wordt gedomineerd door twintig grote spelers. Deze zijn momenteel goed voor 97 procent van de wereldwijde economische winst in de detailhandel en bezitten een aantal van de grootste en bekendste merken, waaronder Nike, H& Men Zara.

“De les uit 2017 is dat de grootte nog steeds van belang is,” staat er te lezen in het rapport. “Er is een aantoonbaar voordeel om te schalen. Het enige voorbehoud: als je niet groot kunt zijn, ben je maar beter flexibel.” Merkbaar afwezig in het recente verslag zijn de online spelers en Amerikaanse warenhuizen. Die laatste hadden vroeger nochtans een erg grote invloed. Tien jaar geleden werd de lijst gedomineerd door Amerikaanse modeketens.

Bekijk hieronder de top tien met de machtigste modemerken van vandaag:

1. Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear) 2. Nike 3. LVMH (Louis Vuitton, Givenchy, Dior, Marc Jacobs) 4. TJX Companies (TJ Maxx, Marshalls) 5. Hermès 6. H&M Group 7. Richemont (Cartier, Chloé, Net-a-Porter) 8. Ross Stores 9. Adidas 10. Kering (Gucci, Alexander McQueen, Balenciaga)