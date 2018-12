Meryl Streep wordt voor de eerste keer oma

Heuglijk nieuws op komst voor Meryl Streep. Ze wordt op 69-jarige leeftijd voor het eerst oma. Haar oudste dochter Mamie Gummer (35) is zwanger van haar eerste kindje.

Meryl Streep is al veertig jaar getrouwd met beeldhouwer Don Gummer. Uit hun huwelijk werden vier kinderen geboren: Mamie (35), Henry Wolfe (33), Grace (32) en Louisa (27). En dat gezinsgeluk wordt binnenkort nog uitgebreid, want Mamie verwacht samen met haar verloofde Mehar Sethi een eerste kindje. Dat werd door haar woordvoerder bevestigd aan tabloidkrant Page Six.

Mamie is net zoals Grace en Henry in de voetsporen van haar mama getreden en is actrice geworden. Enkel Louisa verdient voornamelijk de kost met modellenwerk. Ook haar verloofde is in de filmwereld actief als scenarioschrijver. Bovendien was ze eerder getrouwd met acteur Benjamin Walker. De twee gingen in 2013 uit elkaar na twee jaar huwelijk.

Louisa was er in elk geval snel bij om haar zus en mama te feliciteren met het goede nieuws. "Hallo mama's. Ik hou van jullie. Zo zo blij voor jou en dit volgende hoofdstuk in je leven."