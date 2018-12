De Sint op bezoek in Corsala

Koersel

Beringen - De Sint is niet alleen een kindervriend want op donderdag 6 december bracht hij ook een bezoek aan het woonzorgcentrum Corsala in Koersel.

Dat Sinterklaas alles goed had bijgehouden en genoteerd in zijn grote boek bleek toen hij het reilen en zeilen van iedereen voorlas. Zo noemde hij al de nieuwe bewoners van dit jaar met naam en voornaam vroeg voor recht te staan en heette hij hen hartelijk welkom. Ook de propvolle zaal applaudisseerde voor de nieuwkomers Maar enkelen moesten toch speciaal tot bij hem komen en op zijn schoot plaatsnemen. De Sint vroeg dan de zeven 90plussers van de serviceflats om recht te staan, de mannen in de minderheid met 2 de vrouwen met 5. Ook ging hij tot bij de oudste man van de serviceflats René Claes (97) om te zeggen dat hij stilaan zijn baard mocht laten groeien, want dat hij aan zijn pensioen dacht en René de geschikte man was om zijn taak overnemen te nemen. Hetzelfde scenario in het woonzorgcentrum, de mannen met 2 de vrouwen met 7 boven de 90. Maar de oudste inwoner van Corsala was Virgenie Hermans (98) Ook vele andere bewoners ging hij groeten en op de foto, ook met de vrijwilligers. Met de woorden blijf bewegen en tot volgend jaar, zo kon de Sint met een gerust gemoed terug naar Spanje.