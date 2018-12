Wereldlichtjesdag

Koersel

Beringen - Op de 2de zondag van december werden al de overleden kinderen 'in 't licht' gezet in de Academie Beringen in de Harpstraat te Koersel.

Deze dag steken mensen over de hele wereld om 19u een kaarsjes aan en is er zodoende een lichtketting van 24 uur. De stad Beringen in samenwerking met de Stedelijke Gezinsraad, Academie Muziek, Woord &Dansen Beringen Academie Beeldende Kunsten Heusden-Zolder zijn dit initiatief ook genegen en wilden op deze manier ook de mensen op een serene manier hun steun betuigen. Dit doen ze om de kinderen die gestorven zijn te herdenken en ook wij in Beringen sprak schepen Thomas Vints in zijn openingstoespraak Het maakt ook niet uit hoelang het geleden is of hoe oud het kind was. Want als mama of papa je kind verliezen is altijd heel triest. We willen dus alle mama’s en papa’s die hun kind verloren hebben een hart onder de riem steken zodat ze op deze dag niet alleen zijn. Door al deze kaarsjes aan te steken wordt de wereld even wat lichter voor mensen die even in een donkere wereld leefden.