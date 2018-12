Leerlingen dreigen met aanslag op klas nieuwkomers: “Klaar voor de strijd”

In een besloten chatgroep op Facebook hebben leerlingen van het KTA in Brugge ermee gedreigd een aanslag te plegen op de OKAN-klas van hun school, waar anderstalige nieuwkomers worden opgevangen. De leerlingen – 17 en 18 jaar oud – postten ook foto’s van wapens erbij. De school schakelde de politie in en het parket onderzoekt de zaak. Dat meldt Het Nieuwsblad.