OPROEP. Amper nog melk voor baby’s met koemelkallergie

Hasselt - Door een gebrek aan rijst dreigt er in ons land een tekort aan melk voor baby’s met een koemelkallergie. Ouders die in ons land niet meer aan rijstmelk kunnen geraken, trekken de grens over om daar melk in te slaan.

Naar schatting twee procent van de baby’s in ons land heeft een allergie voor koemelk. Koemelkallergie is daarmee de meest voorkomende voedselallergie bij baby’s. Zuigelingen met een koemelkallergie hebben een ongewenste reactie op eiwitten uit koemelk. De symptomen zijn onder meer huidklachten (eczeem, pukkeltjes of huiduitslag) of maag- en/of darmproblemen. Het meest geschikte alternatief voor baby’s met een koemelkallergie is melk gemaakt van eiwit uit rijst.

Maar het bedrijf Novalac, de voornaamste producent van de rijstmelk, kan nog maar moeilijk aan rijst van goede kwaliteit geraken om de melk te produceren. Het bedrijf is op zoek naar een nieuwe leverancier, voorlopig zonder succes. Normaal was een heropstart van de productie in december gepland, maar die is uitgesteld “voor onbepaalde tijd”. Om toch aan de rijstmelk te geraken, steken ouders met een baby met een koemelkallergie nu de grens naar Frankrijk over om daar rijstmelk in te slaan.

