Waarom de modeshow van Chanel zonder meer historisch was

In Parijs vond vorige week de Métiers d'Art modeshow van Chanel plaats en die werd zonder meer historisch. Voor het eerst in de 109-jarige geschiedenis van het Franse modehuis liep er een zwart mannelijk model mee.

Tussen de Egyptische piramides en sfinxen die Karl Lagerfeld in het MET in New York had opgetrokken, liep ene Alton Mason mee. Hij is een 21-jarig model die in een vorig leven danser was bij allerlei hiphopartiesten. Het was Kanye West die hem uiteindelijk naar de catwalk bracht en sindsdien is hij een van de rijzende sterren in de modewereld. Dat hij in de Métiers d'Art modeshow te zien was, hoeft dan ook niet te verbazen.

Al is het wel opmerkelijk dat hij het eerste professionele zwarte mannelijk model ooit was bij Chanel. Ook Pharrell Williams liep mee, maar die maakt normaal muziek als job en was slechts een gelegenheidsmodel. Alton was zelf onder de indruk dat hij mee geschiedenis heeft geschreven en drukte zijn dankbaarheid uit via Instagram.

"Moment om nooit te vergeten"

"Ik ben gezegend dat ik voor Chanel in het MET mocht meelopen. Dit is een moment dat ik nooit zal vergeten. Al die kunst in het museum kunnen zien en samenwerken met dit fantastisch team voelde onwezenlijk. Om het eerste zwarte mannelijke model te zijn die een show van Chanel mag lopen... WAT? Ik kan het nog steeds niet geloven. Bedankt aan iedereen die dit heeft helpen mogelijk maken. We hebben geschiedenis geschreven."