De eerste dag van Michel II: premier aangekomen in Marrakesh voor top rond Migratiepact

De Belgische premier Charles Michel is maandagmorgen kort na 9 uur aangekomen op de VN-conferentie over het migratiepact in Marrakesh. De premier legde bij aankomst geen verklaring af.

In de Marokkaanse stad Marrakesh vindt maandag en dinsdag de internationale conferentie plaats waarin landen hun politieke engagement bevestigen ten opzichte van het veelbesproken VN-migratiepact (voluit het ‘Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration’).

Meer dan honderdvijftig landen zullen vertegenwoordigd zijn. Zowat honderd van die landen, waaronder uiteindelijk dus ook België, sturen een minister of regeringsleider.