VIDEO. Kitesurfer maakt spectaculaire sprong over pier aan Belgische kust

Een stunt van jewelste: een kitesurfer springt over de bekende pier van Blankenberge. “Niemand deed me dit al voor”, aldus kiter Thomas De Wispelaere. “Het is echt uniek. Ik sprong 16,5 meter hoog en 37 meter ver.

Thomas De Wispelaere (29) bereidde zijn stunt maandenlang voor en het leek wel een fluitje van een cent. De Wispelaere deed zijn stunt bij een windkracht van 9 beaufort. Hij begon aan de westkant van de pier en belandde uiteindelijk op het stuk strand ter hoogte van de O’Neill Beachclub. Alles werd vastgelegd met een mobiele camera die bevestigd was aan zijn harnas en een fotograaf. “Niemand deed me dit al voor”, aldus de kiter. “Het is echt uniek. Ik sprong 16,5 meter hoog en 37 meter ver. Na een grondige check-up van mijn materiaal en de camera’s was het zover. Vooral de timing was cruciaal. Het waaide heel hard, maar ik heb wel de nodige ervaring. Mijn hoogste sprong was ooit ongeveer 19 meter hoog.” De Wispelaere beoefent de sport al meer dan 15 jaar en bezocht al plaatsen over heel de wereld. “De sprong over de pier staat al heel lang op mijn bucketlist. Ik heb er echt keihard voor getraind. Het blijft gek wat je kan doen met de nodige natuurelementen, materiaal en je eigen kracht.”